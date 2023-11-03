التعادل يفرض نفسه في مواجهة الكرخ و أمانة بغداد

2023-11-03 23:00:05 - المصدر: واع

بغداد - واعتعادل أمانة بغداد مع ضيفه الكرخ بنتيجة 1-1، اليوم الجمعة، على ملعب بغداد، في إطار الجولة الثالثة من عمر دوري نجوم العراق.حيث تقدم الكرخ بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق اللاعب البرازيلي كارلوس كايو، الذي استغل خطأ حارس أصحاب الأرض حسن عباس، ليتابع الكرة المرتدة ويسددها في سقف المرمى، معلنا أسرع أهداف الموسم.وانتهى الشوط الأول بتقدم الكرخ على نظيره أمانة بغداد بهدف دون رد.ونجح البديل كرار علي بري، في تسجيل هدف التعادل لأمانة بغداد في الدقيقة 56 بعد توغله من جهة اليسار.وارتفع رصيد الكرخ إلى 4 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، أما أمانة بغداد حصد نقطته الأولى في المركز قبل الأخير.