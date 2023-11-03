لجنة الصالات تحدد موعد مباراة كأس المثابرة والدوري

2023-11-03 23:00:05 - المصدر: واع

بغداد - واعحددت لجنة كرة الصالات والشاطئية في اتحاد كرة القدم، موعد إقامة مباراة كأس المثابرة بين فريقي مصافي الجنوب ومصافي الوسط في العاشر من شهر تشرين الثاني الحالي في محافظة البصرة، فيما سيكون موعد انطلاق الدوري في السابع عشر من الشهر نفسه.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "قرعة الدوري التي سحبت يوم الأربعاء الماضي في مقر الاتحاد، أسفرت عن تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات هي مجموعة بغداد والمجموعة الجنوبية ومجموعة الفرات الأوسط".وأضاف أن "مجموعة بغداد ضمت أندية (مصافي الوسط، شهربان، الحدود، آليات الشرطة، بلادي، قزانية)، في حين جمعت المجموعة الجنوبية أندية (مصافي الجنوب، المعقل، أم قصر، قلعة صالح، ميسان)، فيما ضمت مجموعة الفرات الأوسط أندية (النيل، الشوملي، الغاضرية، المحاويل، المشروع)".