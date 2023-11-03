نادي الديوان يحرز لقب بطولة الأندية بالمصارعة الحرة للناشئين

2023-11-03 23:00:05 - المصدر: واع

بغداد - واعأحرز فريق نادي الديوان لقب بطولة أندية العراق بالمصارعة الحرة للناشئين التي نظمها الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة بمشاركة عدد من الأندية التي تمثل مختلف محافظات العراق.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" نادي الديوان جمع (220) نقطة يليه بالمركز الثاني نادي الأعظمية برصيد (170) نقطة ثم جاء نادي الصليخ بالمركز الثالث جامعاً (136)نقطة " .وأضاف أن" البطولة التي جرت منافساتها على قاعة الاتحاد في ملعب الشعب الدولي معدة ضمن منهاج الاتحاد للموسم الحالي فيما سيتم على ضوء النتائج والمستويات اختيار العناصر المؤهلة لتمثيل المنتخبات الوطنية في المناسبات الدولية القادمة".