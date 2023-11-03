اليوم .. أربع مباريات لحساب الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق

2023-11-03 23:00:05 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم الجمعة أربع مباريات على ملاعب بغداد والمحافظات لحساب الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " أولى مباريات اليوم سيستضيفها ملعب أمانة بغداد في الساعة الثانية والنصف ظهراً وتجمع فريقي أمانة بغداد والكرخ ، فيما يلتقي في ديربي الفرات الأوسط فريقا نفط الوسط والنجف في الساعة الخامسة عصراً على ملعب النجف الأولمبي ".وأضاف أن" ملعب فرانسو حريري سيستضيف لقاء أصحاب الأرض فريق أربيل مع فريق الكهرباء وذلك في الساعة السابعة مساءً، فيما تختتم مباريات اليوم بلقاء فريق الميناء مع ضيفه فريق الشرطة في المباراة التي يضيفها ملعب البصرة الدولي في الساعة التاسعة والنصف مساءً".