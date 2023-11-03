نيمار يجري جراحة ناجحة في البرازيل

2023-11-03 23:00:05 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن طبيب منتخب البرازيل رودريجو لاسمار أن نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي خضع أمس الخميس في بيلو هوريزونتي لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.وقال لاسمار الذي أجرى العملية لوسائل الإعلام: "جرت العملية الجراحية بنجاح ونحن راضون جداً عن النتيجة".وأضاف :"نيمار خضع لعملية إعادة بناء للرباط الصليبي الأمامي وتم إصلاح إصابات الغضروف المفصلي".وتابع لاسمار أن نيمار (31 عاماً) سيبقى في المستشفى "لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة، اعتماداً على التطور السريري".وكان نيمار نشر صباح أمس الخميس صورة على حسابه في إنستجرام، محاطاً بابنيه مرفقة برسالة: "كل شيء سيكون على ما يرام".ولم يتم تحديد مدة غياب نيمار، لكنه بحاجة إلى أشهر طويلة من أجل التعافي واللعب مرة أخرى بعد هذه الإصابة.وكان الدكتور لاسمار أجرى سابقاً عملية جراحية لنيمار، بعد إصابته بكسر في القدم في آذار 2018 عندما كان يلعب مع فريق باريس سان جرمان.وتعرض نجم السيليساو إلى الإصابة في 17 تشرين أول الماضي قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام أوروجواي (0-2) في مونتيفيديو بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.وسقط نيمار بعد التحام مع لاعب الوسط الأوروجوياني نيكولاس دي لا كروس فخرج على نقالة وهو يبكي.وسيحرم المنتخب البرازيلي من خدمات نيمار على الأقل خلال مبارياته المقبلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ضد كولومبيا في 16 تشرين ثان الجاري، وأمام بطلة العالم الأرجنتين يوم 21 من نفس الشهر على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.المصدر / كورة