مصور فوتوغرافي ميساني يطمح لنقل صورة الشارع العراقي إلى العالم

2023-11-03 23:00:05 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانيأعرب المصور الفوتوغرافي من محافظة ميسان، ذو الفقار البياتي، اليوم الخميس، عن طموحه لنقل صورة الشارع العراقي والشعائر الحسينية إلى العالم.وقال البياتي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "أحب التصوير منذ طفولته، وكان والده يمتلك كاميرا يوثق بها الذكريات والمناسبات وكانت عشقه الأول مع هذا العالم الجميل".وأضاف أن "بدايته بمجال التصوير كانت في عام 2016، عبر بوابة إذاعة وتلفزيون ميسان، ثم تدرج بالعمل في القنوات الفضائية وشركات النقل التلفزيوني، فضلاً عن العمل مع مركز الكفيل للإنتاج الفني والبث المباشر في العتبة العباسية المقدسة قسم الإعلام".ولفت إلى أنه "حصل على جوائز عديدة منها المركز الأول لعامين متتاليين 2020-2021 في دورة أساسيات التصوير الفوتوغرافي للجمعية العراقية للتصوير، علاوة على فوزه ضمن الخمسة الأوائل في مسابقة السراج الدولية الثانية بمشاركة 180 مصوراً من 8 دول عربية إضافة إلى تركيا وإيران، فضلاً عن حصوله على جائزة مالية ضمن المراكز الأولى في مسابقة التراث العراقي، وفوزه ضمن الأوائل في مسابقة اليوم العالمي للتصوير الأبيض والأسود".وأشار إلى أنه "شارك في العديد من المشاركات المحلية والدولية بالعديد من المسابقات"، منوهاً إلى أن "مثله الأعلى في التصوير ليس شخصاً بل العمل المهني والفني للمصورين العالميين، كذلك العمل الفوتوغرافي لزملائه المصورين في العتبة العباسية المقدسة ومصوري وكالة الصحافة الفرنسية وباقي الصحف".وأردف، أن "عمله توجه نحو توثيق العمارة الدينية وتصوير التراث الإسلامي والحضارة الإسلامية والطراز الإسلامي الفني المعماري وفن التنفيذ، كذلك توثيق الشعائر الدينية"، خاتماً بالقول: "أطمح للعمل مع الوكالات العالمية ونقل صورة عن الشارع العراقي وحياة الناس، وكذلك نقل الشعائر الحسينية إلى العالم".