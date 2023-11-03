مصرع امرأتين بحادث سير مفجع في السليمانية

2023-11-03 23:20:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- السلمانية

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الجمعة (3 تشرين الثاني 2023) بمصرع امرأتين في تصادم مركبتين بإحدى أقضية محافظة السليمانية.

وذكر المصدر في تصريح تناقلته وسائل إعلام كردية، إن "الطريق الرئيس الرابط بين ناحية (خَلَكان) وقضاء (دوكان) ضمن محافظة السليمانية، شهد مساء اليوم، حادث سير مفجع بين سيارتين من نوع (كاميري ولاندكروز)، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخر".

وأضاف أن "الضحيتين سيدتان من سكنة قضاء حاجياوا، فيما نقل الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج".