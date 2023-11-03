"الخاسر الوحيد" هم العراقيون.. الدفاع النيابية: استهداف القوات الامريكية سيتوقف مع انتهاء حرب غزة

2023-11-03 23:30:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة (3 تشرين الثاني 2023)، ان الهجمات على القوات الامريكية في العراق ستنتهي مع انتهاء حرب غزة، مشيرة الى ان "الخاسر الوحيد" بهذا الصراع هم العراقيون.

وقال عضو اللجنة لطيف الورشان، لـ"بغداد اليوم"، ان "الهجمات التي تتعرض لها القوات الامريكية بالصواريخ والمسيرات لها ارتباط وعلاقة مباشرة بما يجري في غزة، خصوصاً ان الفصائل المسلحة هددت واطلقت تحذيرات كثيرة بهذا الخصوص".

وأضاف الورشان ان "الكل لا يريد تحول العراق الى ساحة لاي صراع دولي او إقليمي، فالكل يدرك جيداً ان تحول العراق لساحة صراع، سيكون الخاسر الوحيد بهذا الصراع هم العراقيون، ونعتقد ان الهجمات على الامريكان هي مؤقتة ومرتبطة باحداث غزة وبعد انتهاء حرب غزة، سوف تنتهي تلك الهجمات".

وكان الامين العام لحركة حزب الله اللبناني حسن نصر الله، قد وصف قرار فصائل المقاومة العراقية باستهداف القواعد الأمريكية في العراق وسوريا بانه "قرار شجاع وحكيم ومبارك"، مشيرا الى "أهمية دور العمليات التي تشنها الفصائل العراقية المسلحة ضد مواقع القوات الأمريكية داخل البلاد وخارجها".

ويوم امس الخميس، اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، استهداف "هدف حيوي" اسرائيلي في البحر الميت، في تطور جديد وتوسعة لساحة النزاع.