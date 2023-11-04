وزير الدفاع العراقي يقاضي برلمانية: "من يتجاوز على الجيش هو خصمي"

2023-11-04 00:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه وزير الدفاع ثابت العباسي، يوم الجمعة، برفع دعوى قضائية على برلمانية عراقية.

وقال مصدر في وزارة الدفاع لوكالة شفق نيوز، إن العباسي وجه المستشار القانونية بالوزارة برفع دعوى قضائية بحق النائبة التي ظهرت في محافظة ميسان وهي تهدد قائد عمليات ميسان.

ونقل المصدر عن الوزير قوله: "من يتجاوز على الجيش هو خصمي".

وكانت برلمانية عراقية ظهرت في مقطع فيديوي وهي تتوعد بنقل قائد عمليات ميسان بعد مشادة مع عناصر سيطرة أمنية في المحافظة الجنوبية.