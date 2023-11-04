فؤاد حسين: مصلحة العراق وإبعاد البلد عن الحرب من أولويات الحكومة

2023-11-04 11:15:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت (4 تشرين الثاني 2023)، أن مصلحة العراق وإبعاد البلد عن الحرب من اساسيات عمل الحكومة.

وقال حسين خلال كلمة له في مؤتمر سفراء العراق تابعتها "بغداد اليوم"، إن "هناك مخاطر تنذر المنطقة بالحرب"، مشيراً الى أن "مصلحة العراق وإبعاد البلد عن الحرب من اساسيات عمل الحكومة".

وأضاف أن "العراق يقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والسياسة الخارجية انعكاس للسياسة الداخلية"، لافتاً الى أن "الحكومة العراقية وضعت تعزيز العلاقات ضمن أولوياتها".

وكانت وزارة الخارجية أعلنت، يوم امس الجمعة، عن انطلاق أعمال مؤتمر سفراء العراق بنسخته السابعة بعنوان "الدبلوماسية العراقية علاقات دولية متوازنة وتنمية اقتصادية مستدامة".

وأوضحت أن "فترة عقد المؤتمر من ، 4 الى 8 تشرين الثاني 2023، بمشاركة (85) من سفراء العراق ورؤساء البعثات السياسية والقنصلية العراقية في الخارج."

وتابعت أن "المؤتمر إلى طرح أجندة مطورة للدبلوماسية العراقية، تنعكس على المزيد من الحضور والفاعلية للسياسة الخارجية، وتفعيل دور العراق في المنظمات العربية والإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات مع الدول على أساس مبدأ الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، ويُعد المؤتمر فرصة معمّقة لتبادل وجهات النظر بهدف تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي وتكثيف العمل الدبلوماسي مع مختلف الأطراف".