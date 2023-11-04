وزير الخارجية: هناك مخاطر داخلية وتهديدات تنذر المنطقة بالحرب وإبعاد العراق عن شرارتها من الاساسيات

2023-11-04 11:25:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم السبت، من اندلاع حرب في المنطقة على خلفية الصراع العسكري القائم بين اسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، مشددا على ضرورة إبعاد البلاد عن شرارة تلك الحرب.

جاء ذلك في كلمة له افتتح به مُؤتمَر سفراء العراق بنسخته السابعة في بغداد بعنوان "الدبلوماسيَّة العراقيَّة علاقات دوليَّة مُتوازنة وتنميَّة إقتصاديَّة مُستدامة".

وقال حسين في كلمته "نجتمع اليوم وهذا لا يعني زوال التحديات التي تواجه بلادنا والمنطقة برمتها، بل ان هناك مخاطر داخلية، وتهديدات تنذر المنطقة بالحرب".

وأكد أن "المصلحة العراقية، وإبعاد البلاد عن شرارة الحرب والحفاظ على النظام والمسيرة الديمقراطية هي من اساسيات عمل الحكومة العراقية".