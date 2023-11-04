2023-11-04 11:25:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

شهدت ديالى في السنوات الاخيرة تدفق اموال طائلة من بغداد ضمن ميزانيات بعناوين مختلفة لتمويل مشاريع خدمية في محافظة يصل تعدادها السكاني الى اكثر من مليون و800 الف نسمة، يعيش الجزء الاكبر منهم في وضع خدمي صعب ومعقد وبائس في اغلب الاحيان.

وأكد قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ"بغداد اليوم"، بانه لا توجد مشاريع وهمية ولكن توجد لدينا مشاريع ليست ذات جدوى اقتصادية وتتم الموافقة عليها وانجازها دون اخذ رأي الادارة المحلية للقضاء بل ان بعض مشاريعنا المهمة لا يجري تمويلها ويجري العكس مع مشاريع اخرى".

واضاف، ان" جزءًا ليس قليلًا من المشاريع يجري الاشراف عليها من قبل ذات المهندسين وبشكل متكرر ما يثير الكثير من علامات الاستفهام فيما لايمنح بقية المهندسين ذات التجربة رغم انهم متساوون بالكفاءة".

سالم غانم، سياسي مستقل قال، إن" حمى الانتخابات دفعت الى تسييس جزء ليس بالقليل من مشاريع ديالى التي هي بتمويل حكومي وليس من جيب حزب او تكتل سياسي وعشرات الصفحات لساسة ومرشحين تروج لخلاف الحقيقة".

واضاف، إن" مشاريع بمليارات الدنانير يمكن الموافقة عليها والبدء بتنفيذها وتجاوز كل الاليات بجرة قلم احمر، لافتا الى ان" ملف الخدمات ووضع خارطة توزيع المشاريع لايمكن ان يتم وفق مبدأ "الفزعة" بل وفق خارطة طريق تعتمد بالاساس الجدوى ومدى الأهمية".

الناشط ثامر حسن اقرّ" بان ملف الخدمات تم تسييسه خاصة مع قرب استحقاق 19 كانون الاول وفقد هذا الملف موضوعة الخدمات مقابل الأصوات وهذه حقيقة لايختلف عليها اثنان، واصحاب البرامج الطموحة والسرد الانتخابي "مساكين" امام اقرانهم ممن يملكون الاقلام الحمراء التي يكفي توقيعها لحل مشكلة الالاف خلال اقل من الثانية بسبب سطوة البعض".

واضاف، ان" شبهات الفساد موجودة والنزاهة تعلن بين فترة واخرى عن بعض الخفايا ولكن تبقى كلمة القوى المتنفذة هي الاعلى والاصوات التي تعارض او تنادي بكشف الفساد ستكون في مرمى النيران لذا التزم الكثيرين الصمت على امل ان تقود خلافات القوى المتنفذة الى دفع تغيرات تكون بصيص أمل لمرحلة ما بعد 19 كانون الاول".