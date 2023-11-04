بعد دعوات الصدر.. السوداني: الدولة مسؤولة عن اتخاذ القرارات الكبيرة انطلاقا من مصلحة العراقيين

2023-11-04 13:50:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أكد رئس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (4 تشرين الثاني 2023)، أن الدولة مسؤولة عن اتخاذ القرارات الكبيرة انطلاقا من مصلحة العراقيين.

وقال السوداني في كلمة على هامش "مؤتمر سفراء العراق"، وتابعتها "بغداد اليوم" إن "استقلال قرارنا الوطني يقع في طليعة المبادئ التي نتحدثُ عنها"، مؤكدا أن "الدولةَ هي المسؤولةُ عن اتخاذ القرارات الكبيرة وفقاً للدستور وانطلاقاً من المصلحة العليا للعراقيين".

وأضاف" نؤكد قناعتنا في حلِّ الخلافات بالطرق الدبلوماسية، ونعني خلافاتنا وخلافات المنطقة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد وجه طلباً في (27 تشرين الاول 2023)، الى الحكومة والبرلمان بالتصويت على غلق السفارة الأمريكية في العراق، بسبب دعم الاخيرة اللا محدود للصهاينة ضد غزة، على حد قوله.

وقال الصدر في تدوينة عبر موقع (اكس)، وتابعته "بغداد اليوم": "من منطلق نصرة المظلومين في مشارق الارض ومغاربها، أطالب (الحكومة العراقية) و (البرلمان العراقي) بكل فئاته وتوجهاته ولأول مرة ولأجل مصالح عامة لا خاصة بالتصويت على غلق السفارة الأمريكية في العراق للدعم الأمريكي اللا محدود للصهاينة الإرهابيين ضد غزة".

في حين ردّ عضو مجلس النواب برهان المعموري، على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن اغلاق السفارة الامريكية في بغداد، مشيرا الى "الشروع بحملة لجمع تواقيع النواب لغلق السفارة الأمريكية في العاصمة، فضلا عن دعوة رئاسة البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية من أجل طرح مشروع قانون مُلزم لغرض غلق السفارة الأمريكية والتصويت عليه داخل مجلس النواب".





5qwKANhvRwQ