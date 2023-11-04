الأمن الوطني يطيح بمزور اختلس أكثر من (٧) مليارات دينار في كركوك

2023-11-04 14:00:04 - المصدر: الفرات نيوز

*الأمن الوطني يطيح بمزور اختلس أكثر من (٧) مليارات دينار*

في واحدة من العمليات النوعية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك من الإطاحة بأحد كبار المزورين في المحافظة بعدما قام بعمليات تزوير وإختلاس بلغت أكثر من (٧) مليارات دينار.

المتهم المذكور قام بتزوير العديد من الأختام والسندات والكتب الرسمية بالتنسيق مع موظفٍ في المصرف العقاري وأحد المحامين، إذ تمكن من تزوير قرارات قضائية وسندات صادرة من التسجيل العقاري وإرسالها إلى خارج العراق لسحب الأرصدة والأموال، فضلاً عن تزويره أختام وتواقيع مجموعة من القضاة والقادة في الشرطة المحلية والمحاسبين والكثير من الوثائق والكتب الرسمية المهمة.

عملية إلقاء القبض جاءت وفقاً لمذكرة قبض قضائية بعد أن قامت مفارزنا بعملية متابعة ومراقبة للمتهم استمرت لإسبوعين إثنين أعقبهما نصب كمين محكم أطاح به متلبساً، وقد جرى تقديمه إلى الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

جهاز الأمن الوطني العراقي

مديرية العلاقات والإعلام

٤- تشرين الثاني- ٢٠٢٣