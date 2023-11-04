قرار جريء من الصقور بشأن رفاق بنزيما قبل يومين على موقعة الأبطال

2023-11-04 14:05:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أكد نائب رئيس نادي القوة الجوية العراقي، هيثم كاظم، يوم السبت، أن إدارة النادي قررت أن تعامل وفد الاتحاد السعودي خلال حضوره مساء اليوم إلى أربيل بـ"المثل"، وذلك قبل يومين على المواجهة المرتقبة بينهما ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة ستتعامل كما تعاملت إدارة نادي الاتحاد السعودي معها في المباراة السابقة التي جرت في جدة، ولن يكون هناك استقبال رسمي للوفد السعودي ولا حجز فندقي، وسيتم إرسال السائق مع الحافلة فقط لاستقبالهم.

وأضاف أن "الإدارة ستكلف سائق النادي لاستقبال وفد الاتحاد السعودي، و ستُكلِّف اثنين من موظفيها في النادي لتوجيه الوفد السعودي وتسليمه التعليمات الخاصة بلقاء بعد غد الاثنين".

وأشار إلى أن "الإدارة لن تحجز لفريق الاتحاد الفندق، و ستترك الوفد هو من يقوم بكل تفاصيل الإقامة"، لافتا إلى أن "العراق بلد كريم وأهله كرماء، ويمتلك الخير الكثير لكن ما دفع إدارة النادي لذلك، هو تصرف إدارة الاتحاد الذي عامل وفد الجوية به خلال اللقاء الأخير في السعودية".

ولفت كاظم، إلى أن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، منح وفد الفريق، تذاكر جلوس في مقاعد الجمهور، وهذا ما سيتم فعله كذلك مع وفدها الذي سيحضر إلى أربيل مساء اليوم، للقاء الجوية الاثنين المقبل.

ووصل فريق القوة الجوية الأول لكرة القدم العراقي إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، استعدادا لملاقاة ضيفه فريق الاتحاد السعودي يوم الاثنين المقبل، في ملعب فرانسو حريري، ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويتصدر فريق الاتحاد السعودي، فرق المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل القوة الجوية المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم فريق سبهان الإيراني برصيد 4 نقاط.

وكان فريق الاتحاد السعودي قد فاز على القوة الجوية العراقي في الجولة الثالثة 1 -0 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.