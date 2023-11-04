2023-11-04 14:05:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة اللواء الثامن والثلاثين ومن خلال كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على أحد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ( ٤ / إرهاب ) في سيطرة الشهيد الرائد بسام بمنطقة ال٧ كيلو في قضاء الرمادي ، والذي كان يعمل مع عصابات داعش الإرهابية، وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً.

وكذلك قامت مفارز الاستخبارات العسكرية لشعبة الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الأربعين من ضبط ( ١١٠ ) صاعق تفجير تابع إلى عصابات داعش في منطقة النعيمية، وقد تكفلت مفارز الجهد الهندسي بتدميرها موقعياً.



إعلام مديرية الإستخبارات العسكرية

٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣

يتبع ...



