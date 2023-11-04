أكثر من 997 مليون دولار مبيعات البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي

2023-11-04 14:25:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 997 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة ايام التي فتح بها المزاد 997 مليونا و 84 الفا و 686 دولارا، بمعدل يومي بلغ 109 ملايين و652 دولارا مرتفعة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ 996 مليونا 975 الفا و34 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 203 ملايين و 802 الف و 572 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 195 مليونا و 529 الفا و217 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت 895 مليونا و289 الفا و904 دولارات بنسبة ارتفاع بلغت 86% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 129 مليونا و 11 ألفا و600 دولار.

واوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.