مجهولون يعبثون بلافتات انتخابية للديمقراطي الكوردستاني في كركوك

2023-11-04 14:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، يوم السبت، تعرض لافتاته الانتخابية للتخريب والعبث من قبل مجهولين، متهما أحزاباً منافسة (لم يسمها) بالوقوف وراء تلك الأعمال.

وقال عضو الهيئة الإدارية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، لقمان عبد اللطيف كاكي، لوكالة شفق نيوز، إن "مخربين مجهولين عبثوا ببوسترات انتخابية تعود لثلاثة مرشحين عن الحزب الديمقراطي، أبرزهم رئيس القائمة حسن مجيد، وكل من المرشحين: محمد خورشيد، وئارزو جبار، في ظاهرة مرفوضة بعيدة عن المعايير الحضارية والديمقراطية والأخلاقية".

واتهم كاكي أحزاباً مُنافسة - دون أن يسمها - بالوقوف وراء أعمال العبث والتخريب التي طالت لافتات مرشحي قائمته، مشيراً إلى أن "المنسق الانتخابي للقائمة على تواصل مع مكتب كركوك الانتخابي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وتابع بالقول: "المفوضية معنية بحماية اللافتات الانتخابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان نجاح الحملة الانتخابية، بالشكل المطلوب وضمان حق المنافسة المشروعة والعادلة للجميع".

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 كانون الأول / ديسمبر، في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 23 مليون عراقي التصويت في هذه الانتخابات.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاث انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت العام 2005.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن 16 تحالفاً سيتنافسون على 15 مقعداً لمجلس محافظة كركوك، حيث سيدخل الكورد هذه الانتخابات بعدة قوائم وتحالفات.

وسيخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الانتخابات باسمه وشعاره، فيما التحالف الثاني يتكون من (الاتحاد الوطني الكوردستاني، والحزب الشيوعي الكوردستاني) باسم تحالف "كركوك قوتنا وإرادتنا"، والتحالف الثالث يتكون من (الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، وجماعة العدل الكوردستانية) باسم تحالف "شعلة كركوك"، كما أن حراك الجيل الجديد سيشارك بمفرده في الانتخابات.

وشاركت الأحزاب السياسية الكوردستانية عام 2005 في انتخابات مجلس محافظة كركوك بقائمة واحدة سميت بـ "قائمة التآخي"، وفازت بـ 26 مقعداً من أصل 41 مقعداً من مقاعد مجلس المحافظة.