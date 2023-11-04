وزير الداخلية يصدر أوامر بشأن حادثة مقتل مواطن على يد ضابط في بغداد

2023-11-04 14:50:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

إيضاح من وزارة الداخلية

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تابع وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، تفاصيل حادث مقتل مواطن في منطقة الرئاسة ضمن العاصمة بغداد واصدر امرا. بايداع الضابط والمفرزة التي كانت متواجدة خلال الحادث التوقيف لحين معرفة الحقيقة والوقوف على جميع ملابسات الحادث وتحقيق العدالة ، ، ووجه بمتابعة مجريات التحقيق بإشراف القضاء العراقي لمعرفة حيثياته، كما أمر بإرسال وفد من مديرية شؤون العشائر لتقديم التعازي والمواساة لذوي المجنى عليه في هذا الحادث الذي حصل يوم ٣ تشرين الثاني الجاري بعد محاولة مفرزة من الشرطة الاتحادية منع مواطن كان يحاول البناء في المنطقة دون موافقات رسمية وحصل حالة تشابك وحصل الحادث غير المقصود وتؤكد وزارة الداخلية على كافة منتسبيها اثناء واجبات انفاذ القانون مراعاة حالات الغضب التي يواجهونها من المواطنين

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٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣

يتبع ..