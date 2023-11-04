استحقاق آب لن ينهي إضراب مدرسي الإقليم.. رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة "مجهولة المصير"- عاجل

2023-11-04 16:15:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكد عضو لجنة التنسيق في تظاهرات الكوادر التربوية بالسليمانية ميران محمد، اليوم السبت (4 تشرين الثاني 2023)، أن توزيع راتب شهر آب من قبل حكومة الإقليم لن ينهي الإضراب والتظاهر.

وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "دخلنا في شهر تشرين الثاني ومازلنا نتحدث عن استلام راتب شهر آب، وهناك فارق زمني بمقدار 90 يوما".

وأضاف أنه "إذا لم تقم الحكومة بصرف الرواتب المتبقية وتحدد مواعيد ثابتة لصرف الراتب وبشكل منتظم فأن التظاهر والإضراب سيستمر، لأننا أصحاب حق".

وبين أن "بعض المدارس عاد فيها الدوام وخاصة لطلبة الصفوف المنتهية، وهذا الأمر لانعارضه، كون هؤلاء الطلبة وضعهم خاص ويحتاجون للتدريس والاستمرار بالدوام".

ومن المؤمل ان يتسلم موظفو الاقليم رواتب شهر آب بعد وصول الدفعة الثانية من اصل 3 دفعات صوت عليها مجلس الوزراء في بغداد قيمة كل دفعة 700 مليار دينار، ولكن هذه الدفعات ستكفي لرواتب شهر تموز واب وايلول، حيث من المؤمل ان يتسلم موظفو الاقليم رواتب ايلول في شهر كانون الاول المقبل، فيما تبقى رواتب شهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول مجهولة المصير.