2023-11-04 16:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

اقدم العراق على تصدير تحاذير الطوارئ إلى المواقع العالمية والسجل الدولي للتحاذير ‏برتوكول الانذار الموحد ‏common alerting protocol (cap) ،وذلك استنادًا الى توجيهات وزير النقل الاستاذ رزاق محيبس السعداوي بمواكبة وتطوير عمل الهيئة العامة للانواء الجويةعالميا ،وبمتابعة المدير العام السيد عبد العظيم عبد القهار الساعدي

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وبين معاون مدير قسم التنبؤ الجوي السيد عماد كريم :ان برتوكول الانذار الموحد هو رسالة قياسية منسقة ومصممة لتلائم جميع وسائل الاعلام حول المخاطر والفئات المستقبلية للتحذيرات ،حيث تم انشاء سجل دولي لسلطات التنبيه من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (wmo) والاتحاد الدولي للاتصالات itu لرفع درجة الثقة في التنبيه المسجل والمنشور .

وتابع قوله : ان المتلقي يتأكد بأن الانذار موثوق به ويمكن الاعتماد عليه فضلا عن " ان الاهداف الحقيقية للتنبيه تساهم بالدور الكبير والفعال لتقليل الاضرار من الخسائر المادية والارواح لاسيما ان كانت التنبيهات والتحذيرات استباقية وفي الوقت المناسب الذي يؤدي الى تقليل شدة ونسبة الخسائر ،مشيراً، ان التحاذير تشمل الحالات الجوية الشديدة من أمطار وعواصف رعدية وعواصف ترابية والارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة إلى" حدوث الهزات الارضية خلال فترة حدوثها .

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