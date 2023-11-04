أسعار الدولار تغلق على ارتفاع في اسواق بغداد وأربيل

2023-11-04 16:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في بغداد ، اليوم السبت ، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 163100 دينار مقابل 100 دولار ،فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 162900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 164000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 162750 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 163150 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 163000 دينار مقابل 100 دولار.