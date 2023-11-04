بلينكن في بغداد خلال الساعات المقبلة: لبحث ملف غزة والقواعد الاميركية

2023-11-04 18:35:42 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ من المقرر أن يصل وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الى العاصمة العراقية بغداد، غداً الأحد، في وقت تشهد فيه القواعد الامريكية في العراق وسوريا استهدافات متكررة من قبل الفصائل العراقية.

وأبلغ مصدر حكومي مطلع وكالة شفق نيوز، أن "وزير الخارجية الأميركي سيجري يوم غد الأحد زيارة رسمية الى العاصمة بغداد سيلتقي خلالها برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ونظيره العراقي فؤاد حسين"، موضحاً ان "الزيارة تأتي لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة على إثر الحرب في غزة".

وتابع ان "مباحثات وزير الخارجية الأميركي سوف تركز على تصعيد الفصائل المسلحة للهجمات ضد الأهداف والمصالح الأمريكية وإيصال رسائل تحذير من أن واشنطن سترد على تلك الهجمات".