ماتحقق في 10 أشهر يفوق المتحقق العام الماضي.. تفاصيل "حرب شرسة" يخوضها العراق

2023-11-04 18:40:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت اللجنة النيابية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت (4 تشرين الثاني 2023)، ان العراق يخوض حرباً شرسة ضد المخدرات، لا تقل خطورة عن حربه مع تنظيم داعش الإرهابي.

وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق يخوض حالياً حرباً شرسة ضد المخدرات، لا تقل خطورة عن حربه مع تنظيم داعش الإرهابي، خصوصاً ان هذه الحرب تقف خلفها جهات محلية داخلية وإقليمية ودولية ومافيات ومتنفذين من جهات مختلفة، وهناك صعوبة بهذه الحرب، خصوصاً ان آفة المخدرات باتت تهدد المجتمع العراقي بشكل حقيقي".

وأضاف الجحيشي ان "هناك تطورًا كبيرًا في حرب العراق ضد المخدرات وهناك انتصارات كبيرة متحققة بهذا الملف، لكن في نفس الوقت العراق يحتاج وقتا ليس بقصير للانتصار بهذه الحرب، ونحن نعمل على تعديل الكثير من القوانين التي تساهم في الحد في التجارة والتعاطي بالمخدرات بكافة انوعها".

وخلال الاشهر العشرة الاولى للعام الحالي، بلغ عدد المعتقلين بقضايا المخدرات قرابة 17 الف معتقل، مع ضبط 19 طنا من المخدرات والمؤثرات العقلية والكبتاغون، بحسب وزارة الداخلية.

ويتضح ان عدد المعتقلين خلال 10 اشهر من العام الحالي، يفوق المعتقلين خلال العام الماضي بالكامل والذي بلغ عدد المعتقلين بالمخدرات فيه، اكثر من 16 الف و800 معتقل.