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إحباط محاولة إغتيال أحد شيوخ العشائر في ميسان

إحباط محاولة إغتيال أحد شيوخ العشائر في ميسان
إحباط محاولة إغتيال أحد شيوخ العشائر في ميسان
2023-11-04 18:52:01 - المصدر: الفرات نيوز


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 وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبموجب قرارات قضائية وبعد البحث والتحري ، تمكنت قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء ومفرزة من شرطة ميسان ، من إحباط تخطيط عملية لاغتيال احد شيوخ العشائر في المحافظة ، وإلقاء القبض على المتهم بتنفذها وضبط بحوزته سلاح نوع كلاشنكوف ومن خلال التحقيق اعترف المتهم صراحة بمحاولة الاغتيال وقيامه بتنفيذ (6) عمليات اغتيال إخرى في فترات زمنية ماضية ، وذلك بدوافع ومشاكل عشائرية سابقة، 
تم إحالته اصولياً الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون .

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