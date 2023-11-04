2023-11-04 19:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المعلمون المحاضرون المجانيون وأساتذة جامعة السليمانية، المحتجون على تأخر صرف رواتبهم، مساء اليوم السبت، عن تجديد تظاهرتهم غداً بمشاركة أوسع حيث سينضمّ إليهم الطلبة وأوليائهم أمورهم وموظفين من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

وقال ممثل المعلمين المعترضين، دلشاد ميزاني، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن التظاهرات تتجدد غداً الأحد ويوم الثلاثاء المقبل أيضاً أمام مبنى مديرية تربية السليمانية، وذلك لدعم الإضراب المستمر منذ أكثر من شهر في المؤسسات التعليمية وبعض الدوائر الحكومية.

وأضاف "إضراب المعلمين ليس فقط للمطالبة بحقوقهم بل كذلك لدعم مطالب الموظفين وأساتذة الجامعات وسيكون لنا تظاهرات أخرى بعد توزيع راتب شهر آب".

فيما أكد محمد كمال، ممثل المحاضرين المجانيين، خلال المؤتمر أن "إضراب المحاضرين المجانيين دخل أسبوعه السادس دون أي حلول رسمية تذكر وهذا بمثابة عقوبة لنا، لهذا سنستمر بالإضراب لغاية تنفيذ جميع مطالبنا".

فيما بين محمد أحمد، ممثل أساتذة جامعة السليمانية المعترضين، خلال المؤتمر أيضاً، أنهم سينطلقون يوم غد بتظاهرتهم من أمام مبنى رئاسة الجامعة ويتجهون نحو مديرية تربية السليمانية وذلك دعماً لتظاهرات كل الطبقات، مطالبين الطلبة وآبائهم بالمشاركة في التظاهرات.