قائمة بآخر تحديث لأسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية- عاجل
2023-11-04 19:16:18 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم-بغداد
تنشر "بغداد اليوم" قائمة بأسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية، حيث سجلت بغداد اقل سعر بين المحافظات وبلغ 162 الف و800 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغت الاسعار في المحافظات الاخرى عند 162 الف و900 او و950 دينارا لكل 100 دولار.
السعر الرسمي: 100$=132,000 دینار*
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100$=162,800 بغداد
100$=162,900 اربيل
100$=162,900 البصرة
100$=162,000 السليمانية
100$=162,950 دهوك
100$=162,950 كركوك
100$=162,950 حلبجة
100$=162,950 موصل
100$=162,950 النجف
100$=162,950 الرمادي
100$=162,900 سماوة
100$=162,900 الناصرية
100$=162,950 كربلاء
100$=162,950 بعقوبة
100$=162,950 حلة
100$=162,950 الكوت
100$=162,900 الديوانية
100$=162,900 تكريت
100$=162,950 العمارة