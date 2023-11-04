قائمة بآخر تحديث لأسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية- عاجل

2023-11-04 19:16:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

تنشر "بغداد اليوم" قائمة بأسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية، حيث سجلت بغداد اقل سعر بين المحافظات وبلغ 162 الف و800 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغت الاسعار في المحافظات الاخرى عند 162 الف و900 او و950 دينارا لكل 100 دولار.

السعر الرسمي: 100$=132,000 دینار*

-------

100$=162,800 بغداد

100$=162,900 اربيل

100$=162,900 البصرة

100$=162,000 السليمانية

100$=162,950 دهوك

100$=162,950 كركوك

100$=162,950 حلبجة

100$=162,950 موصل

100$=162,950 النجف

100$=162,950 الرمادي

100$=162,900 سماوة

100$=162,900 الناصرية

100$=162,950 كربلاء

100$=162,950 بعقوبة

100$=162,950 حلة

100$=162,950 الكوت

100$=162,900 الديوانية

100$=162,900 تكريت

100$=162,950 العمارة