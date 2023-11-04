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قائمة بآخر تحديث لأسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية- عاجل

قائمة بآخر تحديث لأسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية- عاجل
قائمة بآخر تحديث لأسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية- عاجل
2023-11-04 19:16:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

تنشر "بغداد اليوم" قائمة بأسعار صرف الدولار في جميع المحافظات العراقية، حيث سجلت بغداد اقل سعر بين المحافظات وبلغ 162 الف و800 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغت الاسعار في المحافظات الاخرى عند 162 الف و900 او و950 دينارا لكل 100 دولار.

 

السعر الرسمي: 100$=132,000 دینار*

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100$=162,800 بغداد

100$=162,900  اربيل

100$=162,900 البصرة

100$=162,000  السليمانية 

100$=162,950   دهوك

100$=162,950   كركوك

100$=162,950   حلبجة

100$=162,950  موصل

100$=162,950  النجف

100$=162,950  الرمادي

100$=162,900  سماوة

100$=162,900  الناصرية

100$=162,950  كربلاء

100$=162,950  بعقوبة

100$=162,950  حلة

100$=162,950 الكوت

100$=162,900 الديوانية

100$=162,900 تكريت

100$=162,950 العمارة

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