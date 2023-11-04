السوداني يدعو شيوخ العشائر إلى مواصلة بذل الجهود والتنسيق للقضاء على النزاعات العشائرية

2023-11-04 19:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وفداً من شيوخ العشائر والوجهاء في محافظات الفرات الأوسط، واستعرض الوفد الواقع الاجتماعي والمعيشي لمحافظاتهم، ومتطلبات الأهالي هناك للخدمات، وتطلعهم لتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي.

ورحب السيد السوداني بالوفد العشائري، مشيداً بالمواقف الوطنية والأدوار الاجتماعية للعشائر العراقية، ووقوفها إلى جانب القوات الأمنية في محاربة الإرهاب ومواجهة مختلف المخاطر التي تهدد البلد وأبنائه.

كما أكد سيادته دور شيوخ العشائر في إسناد الحكومة ومؤسساتها نحو تنفيذ خططها وبرامجها، وما تشكله من ظهير ساند للدولة من أجل تحقيق الاستقرار والأمن المجتمعي في عموم العراق.

ودعا السيد رئيس مجلس الوزراء شيوخ العشائر إلى مواصلة بذل الجهود والتنسيق مع اللجان الحكومية؛ من أجل القضاء على النزاعات العشائرية التي باتت تشكل ظاهرة مستهجنة، تهدد النسيج الاجتماعي وصفو الأمن في المحافظات، وتعرقل تنفيذ خطط الحكومة في البناء والتنمية، ما يؤثر على واقع المحافظات ومستقبل أبنائها.

من جانبهم، عبّر شيوخ العشائر عن روح وطنية مسؤولة في دعم الأهداف التي رسمها البرنامج الحكومي في توفير اسباب العيش الكريم للمواطن، ومحاربة الفساد، وتوفير الخدمات اللائقة، وكل ما يصب في دعم استقرار البلاد.