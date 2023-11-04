السيد الحكيم: ما يجري في غزة جريمة إبادة جماعية مكتملة الأبعاد

2023-11-04 19:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

خلال لقائنا جمعا غفيرا من القيادات التنظيمية لتيار الحكمة الوطني في المحافظات الجنوبية، أشدنا بحضورهم وعملهم الدؤوب، وشددنا على ضرورة مضاعفة الجهد لتحقيق الإنجاز.

دعونا أبناء تيار الحكمة الوطني إلى الاعتزاز بمشروعهم الوطني وتعريف الجمهور به، والاعتزاز بالتاريخ الحافل الممتد لمئة عام، وبيّنا أن تيار الحكمة يبحث عن المنفعة العامة ويسعى للتأثير الإيجابي في الأمة.

كما دعونا لتأكيد منهج الاعتدال والوسطية، وبيّنا أنه منهج أصيل ومتجذر وبات سمة لازمة يشهد بها الأصدقاء والمنافسون، وأكدنا أن إبعاد قوى الاعتدال والوسطية كان مخططا لإرباك المشهد السياسي وتغييب المعادلة الجامعة.

أشرنا إلى أن حضور تيار الحكمة الوطني ملازم لحضور النجاح والاستقرار واستشهدنا ببعض المحطات التاريخية التي حضر فيها تيار الحكمة فتحقق خلالها الاستقرار والنجاح بخلاف التي غاب عنها فقد اختلت الأوضاع فيها.

كما جددنا وصفنا لما يجري في غزة بأنه جريمة إبادة جماعية مكتملة الأبعاد، وشددنا على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والانتصار لما تبقى من قيم ومبادئ وقوانين لم تنتهك.