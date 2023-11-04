2023-11-04 20:31:02 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

وصفت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم السبت (4 تشرين الثاني 2023)، زيارة وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن المرتقبة الى العاصمة العراقية بغداد بـ"المهمة جدا".

وقال عضو اللجنة عامر الفايز، لـ"بغداد اليوم"، ان "زيارة وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الى بغداد مهمة جداً، خصوصاً بهذا الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم على اثر حرب غزة، ولما تلك الحرب من تداعيات خطيرة وكبيرة على عموم المنطقة والعالم".

وبين الفايز ان "الجانب الأمريكي، يريد من الحكومة العراقية لما لها من ثقل إقليمي لعب دور التهدئة ومنع اتساع دائرة الحرب، وهذا اكيد ما سيؤكد عليه وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن خلال زيارته لبغداد، كما سيتم التطرق لملف استمرار استهداف المصالح والاهداف الامريكية، حيث سيكون ضمن مباحثات بلينكن مع المسؤولين العراقيين".

وكشفت مصادر وتقارير اعلامية عن ان بلينكن سيصل بغداد خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد يوم واحد من وصوله إلى الكيان الاسرائيلي المحتل.

وتاتي الزيارة ايضا على وقع الدعوات والتحركات المتصاعدة ضد الجانب الامريكي في العراق ودعوات غلق السفارة الامريكية، فيما لايزال الموقف غامضا بشأن مستقبل العلاقة الامريكية العراقية خصوصا مع الضربات والهجمات المستمرة ضد المصالح الامريكية في العراق.