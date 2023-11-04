السوداني: حكومتي مهدت خلال العام الماضي الطريق لتلبية تطلعات الشعب ودعم احتياجاته الأساسية

2023-11-04 20:50:03 - المصدر: الفرات نيوز



رئيس الوزراء محمد شياع السوداني:

- الأحداث المأساوية في غزة تعيد ذكريات مؤلمة للشعب العراقي

- هناك حاجة ملحة للمساعدات الإنسانية الحرجة

- لدينا تضامن ووقفة قوية مع الشعب الفلسطيني

- التزمت بلادنا بتقديم مساعدات كبيرة لأهالي غزة

- نعمل مع شركائنا الدوليين لوضع نهاية سريعة لهذه المأساة

- شددنا مع شركائنا الدوليين أثناء قمة القاهرة للسلام أن الدمار الذي تمارسه قوات الاحتلال يجب أن يتوقف

- من المهم للغاية ألا تتراجع المنطقة إلى عدم الاستقرار والصراع مرة أخرى

- العراق يأمل أن تتمكن المنطقة من المضي قدما والتصدي للتحديات المشتركة من خلال التعاون الفعال

- بلادنا عملت جاهدة من أجل ترسيخ الاستقرار

- حكومتي مهدت خلال العام الماضي الطريق لتلبية تطلعات الشعب العراقي ودعم احتياجاته الأساسية

- الموازنة الثلاثية تركز على تحديث بنيتنا التحتية وخلق فرص العمل

- الحكومة تركز على جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز القطاع الخاص ومعالجة القضايا المهمة خاصة في التعليم والرعاية الصحية

- الحكومة اتخذت خطوات مهمة لاستعادة سمعة العراق على الساحة العالمية

- أكدنا على دور العراق الحاسم في العمل على حماية الأمن السياسي والاقتصادي بالمنطقة من خلال التعاون مع شركائنا الدوليين

- عصابات داعش لم يعد لها وجود إلا في جيوب صغيرة في العراق

- قواتنا الخاصة كشفت سلسلة من الهجمات المخطط لها من قبل داعش في أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة

- سنضمن إنهاء تهديد عصابات داعش محليًا ودوليًا من خلال مواصلة العمل مع شركائنا الأمنيين العالميين

- الفساد لا يزال يشكل تحديا كبيرا

- الفساد أكبر تهديد للتنمية المستقبلية في العراق

- طلبنا من الإنتربول كجزء من حملتنا لمكافحة الفساد اعتقال وتسليم المسؤولين العراقيين السابقين رفيعي المستوى الذين اختلسوا أكثر من 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب

- استردنا قدرًا كبيرًا من أموال الضرائب المسروقة وسنقدم المسؤولين عنها إلى العدالة وهذا يتطلب تعاونًا مستمرًا مع شركاء مثل المملكة المتحدة

- شراكاتنا الدولية الجديدة تتجاوز الدفاع والأمن

- العراق أصبح مكانا للشركات العالمية للاستثمار والعمل خاصة في قطاع الطاقة

- وقعنا خلال العام الأول للحكومة صفقات استثمارية كبرى مما يؤشر الى الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد العراقي

- سنؤكد دورنا المحوري في المنطقة من خلال الشراكات والاستثمار في إمكاناتنا غير المستغلة

- نعمل كبوابة إلى آسيا وأوروبا

- هذا الدور الجديد سيكون العراق قادراً على المساعدة في تحقيق الرخاء الإقليمي الأوسع

- العراق يسير على مسار إيجابي وهو المسار الذي اعتقد الآخرون أنه غير ممكن قبل بضع سنوات

- لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ونحن ملتزمون بضمان استمرار ذلك لجميع العراقيين