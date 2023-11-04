الحشد الشعبي والصليخ يتقاسمان المركز الأول في ختام بطولة أندية العراق بالمصارعة (صور)

2023-11-04 20:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقاسم ناديا الحشد الشعبي والصليخ المركز الأول، مساء اليوم السبت، في ختام بطولة أندية العراق للمصارعة الحرة.

وقال رئيس اتحاد المصارعة العراقي شعلان عبد الكاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "الفريقين حققا المركز الأول مكرر فرقياً حسب النتائج النهائية التي تحققت في ختام منافسات البطولة التي جرت في قاعة الاتحاد بمجمع الشعب الدولي في العاصمة بغداد".

وأضاف "فريق نادي الديوان حاز على المركز الثاني فرقياً بعد حمعه 185 نقطة، بينما تمكن فريق نادي الأعظمية من الحصول على المركز الثالث فرقياً بعد جمعه 160 نقطة".

وأشار عبد الكاظم إلى أن "190 مصارعاً يمثلون 17 نادياً من بغداد والمحافظات العراقية، شاركوا في البطولة".

وكان فريق نادي الديوان قد توّج بالمركز الأول في بطولة الأندية العراقية لفئة الشباب التي اختتمت أمس في العاصمة بغداد.