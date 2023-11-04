السوداني: نعمل كبوابة إلى آسيا وأوروبا وسنؤكد دورنا المحوري في المنطقة
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني:
- الأحداث المأساوية في غزة تعيد ذكريات مؤلمة للشعب العراقي
- هناك حاجة ملحة للمساعدات الإنسانية الحرجة
- لدينا تضامن ووقفة قوية مع الشعب الفلسطيني
- التزمت بلادنا بتقديم مساعدات كبيرة لأهالي غزة
- نعمل مع شركائنا الدوليين لوضع نهاية سريعة لهذه المأساة
- شددنا مع شركائنا الدوليين أثناء قمة القاهرة للسلام أن الدمار الذي تمارسه قوات الاحتلال يجب أن يتوقف
- من المهم للغاية ألا تتراجع المنطقة إلى عدم الاستقرار والصراع مرة أخرى
- العراق يأمل أن تتمكن المنطقة من المضي قدما والتصدي للتحديات المشتركة من خلال التعاون الفعال
- بلادنا عملت جاهدة من أجل ترسيخ الاستقرار
- حكومتي مهدت خلال العام الماضي الطريق لتلبية تطلعات الشعب العراقي ودعم احتياجاته الأساسية
- الموازنة الثلاثية تركز على تحديث بنيتنا التحتية وخلق فرص العمل
- الحكومة تركز على جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز القطاع الخاص ومعالجة القضايا المهمة خاصة في التعليم والرعاية الصحية
- الحكومة اتخذت خطوات مهمة لاستعادة سمعة العراق على الساحة العالمية
- أكدنا على دور العراق الحاسم في العمل على حماية الأمن السياسي والاقتصادي بالمنطقة من خلال التعاون مع شركائنا الدوليين
- عصابات داعش لم يعد لها وجود إلا في جيوب صغيرة في العراق
- قواتنا الخاصة كشفت سلسلة من الهجمات المخطط لها من قبل داعش في أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة
- سنضمن إنهاء تهديد عصابات داعش محليًا ودوليًا من خلال مواصلة العمل مع شركائنا الأمنيين العالميين
- الفساد لا يزال يشكل تحديا كبيرا
- الفساد أكبر تهديد للتنمية المستقبلية في العراق
- طلبنا من الإنتربول كجزء من حملتنا لمكافحة الفساد اعتقال وتسليم المسؤولين العراقيين السابقين رفيعي المستوى الذين اختلسوا أكثر من 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب
- استردنا قدرًا كبيرًا من أموال الضرائب المسروقة وسنقدم المسؤولين عنها إلى العدالة وهذا يتطلب تعاونًا مستمرًا مع شركاء مثل المملكة المتحدة
- شراكاتنا الدولية الجديدة تتجاوز الدفاع والأمن
- العراق أصبح مكانا للشركات العالمية للاستثمار والعمل خاصة في قطاع الطاقة
- وقعنا خلال العام الأول للحكومة صفقات استثمارية كبرى مما يؤشر الى الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد العراقي
- سنؤكد دورنا المحوري في المنطقة من خلال الشراكات والاستثمار في إمكاناتنا غير المستغلة
- نعمل كبوابة إلى آسيا وأوروبا
- هذا الدور الجديد سيكون العراق قادراً على المساعدة في تحقيق الرخاء الإقليمي الأوسع
- العراق يسير على مسار إيجابي وهو المسار الذي اعتقد الآخرون أنه غير ممكن قبل بضع سنوات
- لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به ونحن ملتزمون بضمان استمرار ذلك لجميع العراقيين