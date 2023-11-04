فور وصوله المحافظة.. وزير الداخلية يجتمع باستخبارات ومكافحة ارهاب الانبار

2023-11-04 21:15:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عقد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم السبت (4 تشرين الثاني 2023)، اجتماعا مع استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار فور وصوله المحافظة.

وقال مصدر امني لـ"بغداد اليوم"، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وفور وصوله محافظة الانبار عقد اجتماعاً أمنياً في مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار".

وتشهد محافظة الانبار اعتصامات مستمرة قرب منفذ طريبيل الحدودي للتضامن مع الفلسطينيين ضد الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة، فيما تشهد المحافظة ايضا هجمات مستمرة على قاعدة عين الاسد.