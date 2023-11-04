الديمقراطي الكوردستاني يعتزم تقديم شكوى رسمية ضد تمزيق اللافتات الانتخابية لمرشحيه في كركوك 

2023-11-04 21:15:21 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت (4 تشرين الثاني 2023)، عزمه تقديم شكوى رسمية ضد الحملة التي تستهدف اللوحات الدعائية لمرشحيه لانتخابات مجالس المحافظات ضمن القائمة 197 في كركوك بالتمزيق والتشويه والإزالة، مشيراً إلى أن هذه التصرفات لن تؤثر في قدرة الحزب على إيصال رسالته للناخبين والمتمثلة بالتعايش المشترك وتحسين الواقع الحالي وخدمة جميع مكونات المحافظة بشكل عادل ودون تمييز