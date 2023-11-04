السليمانية.. القبض على 19 مشعوذا وضبط مواد "غريبة" بحوزتهم

2023-11-04 21:20:27 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أعلن جهاز أمن الإقليم (الاسايش) في السليمانية، اليوم السبت (4 تشرين الثاني 2023)، أنه ألقى القبض على 19 مشعوذا، يأتي ذلك في إطار حملة أمنية واسعة ضد السحرة والدجالين.

وقال الجهاز في بيان، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن "مفارز مديرية أمن محافظة السليمانية تمكنت خلال عمليات أمنية نفذتها مؤخرا، من اعتقال 19 شخصا بتهمة السحر والدجل والشعوذة"، مبينا أن "عمليات الاعتقال جاءت بعد تحقيقات مستفيضة ومتابعات دقيقة، مستندة إلى أوامر قبض صادرة من الجهات القضائية".

وأشار إلى انه "تمت مصادرة مجمل المواد والأدوات التي كانت بحوزة المعتقلين والتي تستخدم لأغراض الدجل والشعوذة"، مؤكدا "توقيف المتهمين وفقا للمادة (456) من قانون العقوبات العراقي، والتحقيق جار في القضية".