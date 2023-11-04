الاتحاد الوطني يكشف عن "اجتماع قريب" مع الديمقراطي الكوردستاني

2023-11-04 22:30:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، عن اجتماع قريب مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني سعدي احمد بيره في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، ان المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني سيعقدان في وقت قريب اجتماعا من اجل التباحث بشأن عدد من الموضوعات المهمة، حسب وصفه.

ولم يكشف بيره عن توقيت ومكان الاجتماع المرتقب بين الجانبين، مبينا أنهما مازالا يتباحثان بهذا الخصوص.

وكان رئيس اقليم كوردستان ونائب رئيس الحزب الديمقراطي نيجيرفان بارزاني قد اكد في معرض إجابته على تساؤلات صحفية خلال تواجده في العاصمة الفرنسية باريس ان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني سيجتمعان خلال هذا الأسبوع للتباحث بشأن عدد من المسائل المهمة.