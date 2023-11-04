أوامر عاجلة لمراقبتها.. السلطات العراقية "قلقة" من تكتلات شعبية تنوي القتال في فلسطين- عاجل

2023-11-04 22:31:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (4 تشرين الثاني 2023)، عن صدور اوامر فورية لرصد اي دعوات داخل العراق للقتال في فلسطين وتشكيل تكتلات.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "معلومات رصدت في بعض المحافظات في الاسابيع الاخيرة عن وجود حراك لفتح التطوع وتشكيل تكتلات مسلحة تحت عنوان القتال في فلسطين دون اي موافقات رسمية باعتبار هكذا توجه لايمكن الماضي به دون موافقات من اعلى سلطة في البلاد".

واضاف، ان "اوامر فورية صدرت لرصد اي دعوات بهذا الاتجاه والسعي لمعرفة اجابات 6 اسئلة مهمة ابرزها من يقف وراء هذه الدعوات ومن يمولها وبيان اذا كانت جهة سياسية معروفة او جهة غامضة خاصة وان تشكيل اي تكتلات مسلحة تحت اي مسمى له مساس بالامن الداخلي".

واشار الى ان "الملف يحظى باهتمام بالغ ويأتي من حرص بغداد على ضبط الايقاع خاصة وان موقفها من الاحداث في غزة واضح وثابت لكنها لاتريد ان تؤدي اي تحركات غير محسوبة الى ضرر داخلي وخلق اشكاليات تنعكس على الامن الداخلي".

ورصدت "بغداد اليوم"، مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي انضم اليها عشرات الالاف من الشباب تحت عنوان التطوع للقتال في فلسطين، فيما أكد العديد منهم في منشورات على مواقع التواصل استعدادهم للذهاب الى فلسطين مطالبين بالتوصل الى اي وسيلة او شخصية او جهة تستطيع ان توصلهم الى هناك.