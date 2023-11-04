وزير الداخلية يزور المصحة القسرية بالأنبار ويؤكد تكثيف الجهود لإنقاذ المجتمع من آفة المخدرات

2023-11-04 23:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

أكد وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، على أهمية تكثيف الجهود من إنقاذ المجتمع من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتأتي تأكيدات سيادته خلال زيارته الى المصحة القسرية في محافظة الأنبار، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الملاكات العاملة فيها من أجل علاج المدمنين الذين جاؤوا بشكل طوعي.

كما التقى بعدد من الذين يتلقون العلاج، مؤكداً لهم أنهم كانوا ضحية لهذه الآفة التي يجب الخلاص منها، مبيناً أنهم سيتمكنون من العودة إلى الحياة الطبيعية ومزاولة أعمالهم، خاصة أنهم يمتلكون الإرادة والإصرار على إنقاذ أرواحهم من هذه السموم الخطرة التي تحمل آثاراً سلبية كبيرة.