الديوانية.. مصرع 4 جنود أثناء عودتهم للتمتع بإجازتهم الشهرية وحالتا انتحار

2023-11-04 23:10:37 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة الديوانية، اليوم السبت، بمصرع جنود عراقيين ضمن حدود المحافظة على الطريق الدولي السريع.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "4 جنود عراقيين لقوا مصرعهم بحادث سير علي الطريق الدولي السريع ضمن حدود محافظة الديوانية، بعد انقلاب العجلة التي كانت تقلهم بسبب انحرافها عن المسير العام".

وبين المصدر، أن "المتوفين ينتمون للجيش العراقي ضمن القطعات العسكرية في الحدود وكانوا ضمن وجبة النزول الشهرية لمناطق سكناهم في محافظة المثنى".

كما أفاد مصدر محلي بمحافظة الديوانية، اليوم السبت، تسجيل حالتي انتحار في المحافظة أحدها فشلت بتحقيق مبتغاها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " المحافظة سجلت خلال الساعات الماضية حالتي انتحار لفتاة وشاب في العشرينات من عمرهما"، لافتا إلى ان "الفتاة اقدمت على الانتحار حرقا داخل منزلها وسط المحافظة، لكن محاولتها باءت بالفشل بعد انقاذها من ذويها ونقلها للمشفى لغرض تلقي العلاج".

وأضاف المصدر، ان "حالة الانتحار الثانية قام بها شاب بعدما شنق نفسه بواسطة حبل في غرفة منزله الواقع بإحدى القرى النائية في الديوانية"، مبينا أن "التحقيقات في حادثتي الانتحار أثبتت أن سببهما يعود لمشاكل عائلية ونفسية لدى الطرفين المنتحرين".