فوز تاريخي.. نفط الوسط يمطر شباك الطلبة برباعية في دوري نجوم العراق

2023-11-04 23:45:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي نفط ميسان فوزاً تاريخيا على مضيفه فريق نادي الطلبة بنتيجة ثقيلة 4-0 في ختام مباريات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2023-2024.

وانطلقت المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم السبت في ملعب نادي الزوراء الرياضي .

وسجل نفط ميسان هدفه الاول عن طريق المحترف السوري علاء الدين بشار الدالي في الدقيقة 20 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني اضاف نفط ميسان هدفه الثاني في الدقيقة 50 عن طريق اللاعب بنيامين اكور، وفي الدقيقة 60 عاد لاعب نفط ميسان علاء الدين بشار الدالي ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، وفي الدقيقة 80 جاء الهدف الرابع لنفط ميسان عن طريق علاء الدين بشار الدالي وهو أول هاتريك في دوري نجوم العراق منذ انطلاقه.

واضاع لاعب الطلبة وكاع رمضان ركلة جزاء في الدقيقة 90+11 لينتهي اللقاء بتفوق نفط ميسان برباعية نظيفة.

ويعد فوز نفط ميسان بهذه النتيجة الكبيرة على الطلبة برباعية هو الأول في تاريخه الكروي.