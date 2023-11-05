الاثنين المقبل.. السوداني يقوم بجولة اقليمية يبدأها في طهران ويتبعها عواصم خليجية

2023-11-05 00:10:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم الأحد، بقيان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بجولة إقليمية تشمل عدة دول.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن السوداني يجري يوم غد الاثنين جولة إقليمية يبدأها في طهران وعواصم خليجية لمناقشة تطورات الأحداث في غزة

وشدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس السبت، على أن الدولة العراقية هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الكبيرة إنطلاقاً من مصلحة أبناء الشعب، في تلميح على ما يبدو إلى المواقف وردود الأفعال غير الرسمية الداخلية التي تصدر إزاء الحرب القائمة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية في قطاع غزة.