وصول أسطول حاملة الطائرات الأميركية "دوايت أيزنهاور" إلى المنطقة

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، السبت، عن وصول أسطول حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت أيزنهاور" إلى الشرق الأوسط، مضيفة أن الأسطول البحري أصبح ضمن منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية كجزء من زيادة التمركز الإقليمي.

وأشارت، في بيان، إلى أنّ الأسطول تقوده حاملة الطائرات الهجومية 2، ويضم حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت أيزنهاور"، وطراد الصواريخ الموجهة "يو إس إس فلبين سي"، ومدمرتي الصواريخ الموجهة "يو إس إس ميسون"، و"يو إس إس غريفلي" من السرب المدمر "ديسرون" وجناح نقل جوي بأسرابه التسعة، بالإضافة إلى قائد حرب المعلومات.

The Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group (IKECSG) arrived in the Middle East and the CENTCOM area of responsibility as part of the increase in regional posture.



The strike group is commanded by Carrier Strike Group (CSG) 2 and comprised of flagship aircraft carrier USS