صادرات العراق النفطية إلى أمريكا تتجاوز 7 ملايين برميل خلال شهر

2023-11-05 09:50:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت أكثر 7 ملايين برميل خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق صدّر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي 7.322 ملايين برميل و بمتوسط بلغ 236 الف برميل يوميا، مرتفعة عن شهر أيلول/سبتمبر الماضي الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 6.450 ملايين برميل وبمتوسط 215 ألف برميل يوميا".

واضافت ان "العراق صدّر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول بمتوسط 247 الف برميل يوميا، فيما صدّر متوسط 127 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدّر متوسط 182 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث "، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت متوسط 351 الف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية ، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 8 ملايين، و 96 الف برميل"، منوهة إلى ان "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".