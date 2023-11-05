2023-11-05 10:00:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



بغداد ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٣



تنفيذاً لتوجيهات اللواء الركن قائد عمليات بغداد وبإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، حَقَّقْت الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ/قِيادتنا والمنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة ومن خلال نصب السيطرات المفاجئة خلال (٢٤ ساعة الماضية) النتائج التَّالِيَة:

إلقاء القبض على تسعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الأسلحة والأعتدة غير المرخصة وآخرين بتجارة وترويج الحبوب والمواد المخدرة وأجهزة تعاطيها، بالإضافة الى مصادرة مسدسين إثنين وثلاثة بنادق، وكمية من العتاد ومخازن فارغة، وطائرة مسيرة ( درون ) غير مرخصة وعدد من العجلات المخالفة للضوابط.

تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الأختصاص لأتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

يتبع ...