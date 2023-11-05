في أسبوعها الثالث.. انطلاق تظاهرات جديدة للمعلمين في السليمانية (صور)

2023-11-05 11:15:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت صباح اليوم الأحد، تظاهرات الاسبوع الثالث التي ينفذها المعلمون والمحاضرون المجانيون بمشاركة عدد من الموظفين والطلاب للمطالبة بالرواتب وتثبيت المحاضرين المجانيين.

وقال دلشاد ميراني ممثل المعلمين المعترضين في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "اليوم هو الأسبوع الثالث للتظاهرات المطالبة بحقوقنا من الرواتب و العلاوات والترفيعات المهنية وتثبيت المحاضرين".

واضاف ان "خروجنا بهذه التظاهرات يؤكد اصرارنا على مطالبنا وعدم التراجع عنها والاستمرار بالإضراب لغاية الاستجابة للمطالب".

وأكد ميراني ان "الكثير من موظفي المؤسسات الحكومية والطلبة وذويهم شاركوا اليوم في هذه التظاهرات المطلبية والجميع مصرون على المطالبة بحقوقهم المتمثلة بصرك الرواتب المتأخرة دفعة واحدة وتثبيت المحاضرين المجانيين وصرف العلاوات والترفيعات المهنية".

وبين مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية أن "صباح اليوم نظم عدد من اساتذة وموظفي جامعة السليمانية المعترضين، وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة ومن المقرر أن يتوجهوا الى أمام بناية تربية السليمانية للمشاركة بتظاهرات المعلمين".

وأعلن المعلمون المحاضرون المجانيون وأساتذة جامعة السليمانية، المحتجون على تأخر صرف رواتبهم، مساء يوم أمس السبت، عن تجديد تظاهراتهم غداً بمشاركة أوسع حيث سينضمّ إليهم الطلبة وأوليائهم أمورهم وموظفين من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.