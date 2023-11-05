الأعظمية.. مجلس علماء العراق ينظم وقفة تضامنية مع أطفال غزة (فيديو)

2023-11-05 12:30:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نظم مجلس علماء العراق و رابطة ائمة وخطباء الاعظمية، اليوم الاحد (5 تشرين الأول 2023)، وقفة تضامنية للأطفال والفتيان والفتيات للتضامن والوقوف مع أطفال غــزة وفلسطين في مدينة الاعظمية شمالي بغداد.



وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "مجلس علماء العراق ورابطة ائمة وخطباء الاعظمية، نظما وقفة تضامنية للأطفال والفتيان والفتيات للوقوف والتضامن مع أطفال غزة، لما يعيشوه من رعب وفزع في حربهم ضد الكيان المحتل".





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