السوداني يجري جولة في دائرة تسجيل الشركات بوزارة التجارة

2023-11-05 12:46:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (5 تشرين الثاني 2023)، جولة في دائرة تسجيل الشركات بوزارة التجارة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى جولة في دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة وأطلع، ميدانيًّا، على المعوقات والآليات المتبعة في تسجيل الشركات".

وفي وقت سابق من اليوم، زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مقرّ وزارة التجارة لمتابعة خطط الوزارة وإجراءاتها ضمن تنفيذ البرنامج الحكومي.