القبض على إرهابيين اثنين وتاجر مخدرات في 3 محافظات

2023-11-05 12:51:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم التميمي، القى ابطالنا القبض على ارهابيين اثنين وأحد تجار المخدرات في مناطق متفرقة.



اذ شرعت قطعات الجهاز بالقاء القبض على احد الارهابيين في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى.



وفي محافظة الانبار نفذ ابطالنا عملية أسفرت عن القاء القبض على أحد الارهابيين.



وفي اطار جهود جهاز مكافحة الإرهاب في مكافحة آفة المخدرات تم القاء القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة ذي قار.



يستمرُ أبطال جهاز مكافحة الإرهاب بعملياتهم الخاطفة والنوعية التي تستند الى معلومات استخبارية دقيقة في كل شبر من ارضنا الحبيبة.

يتبع ...



