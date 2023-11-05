2023-11-05 14:30:03 - المصدر: الفرات نيوز

خلال تشرين الأول.. الأمن الوطني يكشف حصيلة الملقى القبض عليهم بتهم الإرهاب

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إستكمالاً لجهود جهاز الأمن الوطني في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابي تمكنت مفارزنا خلال شهر تشرين الأول من العام الجاري وبعد جهد استخباري حثيث من إلقاء القبض على (١٩) ارهابياً في (كركوك، ونينوى، وبغداد، والأنبار، وصلاح الدين، وديالى)، حيث نفذت مفارزنا مذكرات قبض قضائية وفق المادة (١/٤) ارهاب بحق المتهمين بعد متابعة ميدانية دقيقة أفضت للتوصل إلى أماكن تواجدهم بعدما نشط هؤلاء المطلوبين إبان سيطرة العصابات الإرهابية على جزء من أراضي البلاد، ولكنهم لم يفلتوا من قبضة أبطالنا بعدما ظنوا أنهم لن يحاسبوا على ما اقترفوه من جرائم بحق المواطنين الأبرياء.

هذا وجرى إحالة المتهمين بعد تدوين إفادتهم إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.